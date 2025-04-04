Свириденко: Прямий вплив введеного США мита на український експорт незначний

Прямий вплив введеного США мита 10% на український експорт незначний, аби вплинути на курс валют та ціни на продукти в Україні, а опосередкований вплив через більші мита США на інші країни може навіть призвести до послаблення долара та зниження цін.

Так вважає перша віце-прем’єрка – міністерства економіки Юлія Свириденко.

"Обсяги нашого експорту в США не надто високі — 2,1% від загального обсягу експорту товарів за підсумками 2024 року. З них понад половина – це чавун і труби (виведені з 10% мит – ІФ-У). Продукція агропромислового сектору – лише близько $137 млн. Тому мито не матиме відчутного прямого впливу ані на обсяги двосторонньої торгівлі, ані на курс і на внутрішні ціни на споживчому ринку України", – вдруге за день написала Свириденко у соцмережі X.

За її словами, в короткій перспективі це може навіть дати зворотний ефект, тому що для багатьох виробників продукції у світі втрата ринку США або суттєве його обмеження означатиме, що треба виходити на нові ринки, зокрема, і на український.

"У довгостроковій перспективі країни, які потрапили під мито, можуть почати демпінгувати ціни. Тобто знижувати їх, щоб витіснити конкурентів. Тоді це може вплинути на наших виробників. Але і це не вплине суттєво ні на курс, ні на ціни", – додала перша віце-прем’єрка.

Водночас вона уточнила, що все це за умов, що країни, на які наклали мито, не будуть відповідати тим же щодо товарів із США, бо інакше прогноз залежатиме від рішень цих держав.

"Ще один аргумент щодо курсу долара - однією з причин введення глобальних тарифів США назвали "валютні маніпуляції" торгових партнерів. Тобто вважають, що деякі країни штучно занижують курс своєї валюти щодо долара. Тому США прагнуть послабити долар відносно інших валют. Це не означає, що його курс автоматично знизиться, але це один із факторів, що впливатиме на валютний ринок", – написала Свириденко.

Вона підкреслила, що Україна має гарну підтримку макрофінансової стабільності в Україні за підтримки партнерів та міжнародних інституцій, тому в уряді не очікують значних коливань.