Bloomberg: Після припинення вогню в Україні росія хоче купувати американські літаки

росія звернулася до США із проханням дозволити їй купити літаки компанії Boeing за гроші з мільярдів доларів заморожених російських державних активів після припинення вогню в Україні.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело в москві, яке знайоме з цим питанням.
І хоч ця вимога не є умовою згоди на перемир’я, росія розуміє, що заморожені кошти не можуть бути використані для купівлі літаків без припинення вогню, повідомило джерело, яке попросило про анонімність, оскільки вона обговорює внутрішні питання.
Угода, яка дозволить придбати літаки, може стати частиною послаблення санкцій у разі припинення бойових дій.
«США не обговорюватимуть жодних економічних зобов’язань, поки не буде досягнуто припинення вогню», – заявив речник Ради національної безпеки Брайан Г’юз у відповідь на прохання прокоментувати, чи прагне росія купити літаки Boeing.
Акції Boeing впали після того, як агентство Bloomberg News повідомило про російський запит до США.
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