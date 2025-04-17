Железняк: Рада звернулася до ЄС із закликом продовжити «торговельний безвіз»

Верховна рада звернулася до Європейського Союзу із закликом продовжити для України лібералізацію режиму торгівлі («торговельний безвіз»).
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram у середу, 16 квітня.
«Рада звернулася до Європейського Союзу, щоб продовжити звільнення від тарифів та квот українських товарів», – написав він.
За словами Железняка, постанову №13143 про звернення Верховної ради до Європарламента, Єврокомісії, Ради ЄС, парламентів та урядів держав – членів Європейського Союзу підтримали 252 народні депутати.
«Невідкладно розпочати та максимально спростити переговорний процес між Україною та відповідними органами влади ЄС щодо внесення змін до відповідних додатків Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині взаємних тарифних поступок на імпорт товарів», – процитував він текст звернення.
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