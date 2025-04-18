НБУ погіршив прогнозовані показники щодо ВВП і інфляції

Національний банк України погіршив прогнозовані показники щодо ВВП і інфляції. Про це повідомляється на сайті регулятора.
Так, НБУ погіршив прогноз зростання економіки до 3,1% з 3,6% у попередньому січневому прогнозі, а інфляції - до 8,7% з 8,4%.
У Нацбанку вважають, що відновлення економіки триватиме, але залишатиметься обмеженим через наслідки війни та торговельні протистояння у світі.
"Очікується, що у 2025 році економіка України зросте на 3,1%. Цьому, зокрема, сприятимуть збільшення врожаїв та зменшення дефіциту електроенергії, що разом зі значними оборонними замовленнями підтримуватиме промисловість", - йдеться у повідомленні.
Регулятор прогнозує, що у 2026, 2027 роках зростання реального ВВП пришвидшиться до 3,7-3,9%. Це станеться завдяки збільшенню інвестицій у відбудову, відновленню виробництва та стійкості споживчого попиту.
Що стосується інфляції, то вона повернеться до зниження влітку й сповільниться до однознакового рівня наприкінці року.
"Влітку зростання цін у річному вимірі почне сповільнюватися за широким спектром товарів і послуг. Очікуване збільшення врожаїв сприятиме зниженню продовольчої інфляції з ІІІ кварталу 2025 року та її стабілізації на порівняно низькому рівні надалі", - зазначили в НБУ.
Там вважають, що фундаментальний інфляційний тиск поступово вщухатиме під впливом заходів монетарної політики НБУ, поліпшення ситуації з постачанням електроенергії та помірнішого тиску з боку ринку праці.
"Додатковим чинником буде зменшення цін на нафту внаслідок торговельних протистоянь у світі. У результаті інфляція наприкінці 2025 року знизиться до 8,7%, а у 2026 році – до цілі 5%", – резюмував регулятор.
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