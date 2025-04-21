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Bloomberg: Представник Південної Кореї вирушить до Вашингтона, щоб почати торговельні переговори

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Головний торговий представник Південної Кореї вирушить у середу до Вашингтона, щоб почати торговельні переговори зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише ЗМІ, країну відвідає міністр промисловості Південної Кореї Ан Дук-Гин. Це буде його третій візит після інавгурації президента США Дональда Трампа. Південнокорейський представник приєднається до міністра фінансів своєї країни Чхве Сан-Моку, щоб разом провести зустріч із главою Мінфіну США Скоттом Бессентом і торговим представником Америки Джеймісоном Гріром.

"Консультації проводяться за пропозицією США, і наразі ми узгоджуємо деталі графіка і порядку денного", - йдеться в заяві Міністерства промисловості Південної Кореї.

Крім того, південнокорейські чиновники готуються до можливої участі Трампа в переговорах, оскільки кілька днів тому президент США несподівано з'явився під час візиту японської делегації.

Bloomberg пише, що уряд у Сеулі розглядає кілька пакетів для подання адміністрації Трампа, щоб скоротити торговельний профіцит країни зі США. Зокрема, співпраця в суднобудуванні, проєкт трубопроводу на Алясці та поділ витрат на оборону - це деякі теми, які можуть бути обговорені за столом переговорів.

Видання зазначає, що Південна Корея отримала 25% тариф від США, який був тимчасово знижений на 10% на 90 днів. Крім того, країна зіткнулася з 25% митом на поставки автомобіля, сталі та алюмінію.

У зв'язку з цим Південна Корея прагне стати однією з перших країн, яка переконає адміністрацію Трампа пом'якшити або скасувати мита на свої поставки.

Bloomberg
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