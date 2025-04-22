Митний індекс: Оцінка роботи митниці в Україні досягла найвищого показника за всю історію дослідження

Загальна оцінка роботи митниці в Україні досягла найвищого показника за всю історію дослідження, яке проводить Європейська бізнес-асоціація, – 3,4 бала з 5 можливих (порівняно з 3,24 бала у 2023 році). Про це свідчать результати дослідження ЄБА "Митний індекс".

У 2024 році поліпшилися два з трьох компонентів індексу – якість митних послуг і рівень корупції. Оцінка роботи системи "Єдине вікно" на митниці дещо погіршилась.

Оцінка якості надання митних послуг і професіоналізму посадових осіб залишається найнижчою серед складників індексу – 3,08 бала (2,76 бала у 2023 році). Більшість опитаних (60%) вважають якість митних сервісів задовільною.

Водночас зменшилася кількість незадоволених: низькою якість послуг і професіоналізму вважають 14% опитаних і дуже низькою 2% (у минулому періоді таких було 25% і 6% відповідно). Разом з тим, 22% вважають її високою і 2% – дуже високою.

Оцінка рівня корупції склала 3,53 бала проти 3,2 бала у 2023 році. Хоча 53% вважають, що рівень корупції лишився незмінним, 23% заявили, що він дещо зменшився, а 18% – що істотно зменшився. Тільки 6% схиляються до думки, що прояви корупції на митниці посилилися (14% минулого року).

Оцінка роботи системи "Єдине вікно" традиційно залишається найвищою серед усіх компонентів індексу, попри деяке скорочення цього року – до 3,59 бала (3,77 бала у 2023 році). Так, 45% оцінюють роботу системи добре, а 12% – дуже добре. Ще 33% вважають її задовільною. Негативні оцінки роботі системи дали 10% цьогорічних респондентів.

Найбільше дорікань від бізнесу під час митного оформлення має контроль з боку Держпродспоживслужби та взаємодія з відділом митної вартості. 60% респондентів повідомили, що мають проблему з коригуванням митної вартості.

Кількість компаній, що повідомляють про цю проблему, щороку зростає: у 2023 таких було 46%, у 2022 – 37%.

До того ж 39% опитаних компаній стикаються з додатковим митним контролем, 34% – із затримками без чітких причин, 22% – з фізичним оглядом і повним вивантаженням товару. Про проблеми з перекласифікацією коду УКТЗЕД за рішенням митних органів повідомляють 38% респондентів (27% роком раніше).

"2024 рік став роком надзвичайно активної гармонізації митної сфери з нормами та правилами ЄС. Звіт про виконання Угоди про асоціацію демонструє зростання +30% у митній сфері за минулий рік щодо виконання зобов’язань. Бізнес помічає зміни й реформи, що відображається у зростанні оцінки індексу", – прокоментувала результати дослідження менеджерка податкового та митного комітетів ЄБА Наталія Артемчук.

На її думку, саме фокусом на євроінтеграційних реформах Держмитслужби можна пояснити відсутність достатньої уваги до поліпшення клієнтських сервісів для бізнесу, що своєю чергою продемонструвала оцінка задоволеністю роботою Єдиного вікна.

Довідка. Митний індекс публікується Європейською бізнес-асоціацією з 2010 року. Інтегральний показник індексу складається із трьох компонентів: оцінювання рівня корупції, якості митних послуг, роботи "Єдиного вікна". Індекс вимірюється щороку. Позначка 3 вважається нейтральною, найвища оцінка становить 5 балів.

Опитування проводилося за період 2024 року, в ньому взяли участь 50 митних експертів з компаній-членів ЄБА. Партнер дослідження – DHL Express в Україні.