Сирський: Лише з початку цього року втрати ворога в живій силі сягнули майже 155 тисяч осіб

Втрати росіян в Україні з початку цього року вже сягнули майже 155 тисяч солдатів.

Про це у Телеграмі повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, передає Укрінформ.

«За кожен злочин — буде відплата. Щодня українська армія доводить це, знищуючи окупантів по всій лінії фронту. Лише з початку року завдяки професійній роботі всіх складових Сил оборони втрати ворога в живій силі сягнули майже 155 тисяч осіб (154 530). Боротьба триває», - підкреслив він.

Сирський подякував кожному захиснику і захисниці за стійкість і віру в перемогу України.