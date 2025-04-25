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Сирський: Лише з початку цього року втрати ворога в живій силі сягнули майже 155 тисяч осіб

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Втрати росіян в Україні з початку цього року вже сягнули майже 155 тисяч солдатів.

Про це у Телеграмі повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, передає Укрінформ.

«За кожен злочин — буде відплата. Щодня українська армія доводить це, знищуючи окупантів по всій лінії фронту. Лише з початку року завдяки професійній роботі всіх складових Сил оборони втрати ворога в живій силі сягнули майже 155 тисяч осіб (154 530). Боротьба триває», - підкреслив він.

Сирський подякував кожному захиснику і захисниці за стійкість і віру в перемогу України.

Сирський
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