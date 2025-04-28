NYT: Нові переговори між Іраном і США щодо ядерної програми відбудуться в Європі в найближчі два тижні

Новий раунд переговорів між Іраном і Сполученими Штатами щодо ядерної програми Тегерану, найімовірніше, відбудеться в Європі в найближчі два тижні.

Про це повідомило видання The New York Times, пише "Європейська правда".

Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі після раунду переговорів в Омані заявив, що, найімовірніше, переговори поновляться наступної суботи, посередником між США та Іраном, як і раніше виступить Оман.

Водночас джерела в американських колах кажуть, щ охоча США погодилися на продовження переговорів, конкретних термінів не було названо.

Американський посадовець розповів, що новий раунд переговорів відбудеться в Європі за посередництва Оману.

Водночас інший посадовець зазначив, що наступний раунд, найімовірніше, відбудеться протягом наступних двох тижнів, але що американській стороні потрібен час, щоб розглянути інформацію та пропозиції іранської сторони.

Американська сторона хоче перенести переговори в більш зручне місце, ближче до США, сказало це джерело.