Черногоренко: У травні плануємо запустити два нових типи відстрочок у застосунку Резерв+

Наступного місяця у застосунку для військовозобов'язаних «Резерв+» планують запустити два нових типи відстрочок.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.
«У травні ми плануємо запустити два нових типи відстрочок: для людей із тимчасовою непрацездатністю та на термін від 6 до 12 місяців. Для громадян, які мають чоловіка або дружину на службі та дитину до 18 років», – сказала вона.
За словами Черногоренко, кожна третя відстрочка в країні оформляється через «Резерв+».
Зараз у застосунку вже зареєстровано близько 4 млн користувачів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023