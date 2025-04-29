Черногоренко: У травні плануємо запустити два нових типи відстрочок у застосунку Резерв+

Наступного місяця у застосунку для військовозобов'язаних «Резерв+» планують запустити два нових типи відстрочок.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.

«У травні ми плануємо запустити два нових типи відстрочок: для людей із тимчасовою непрацездатністю та на термін від 6 до 12 місяців. Для громадян, які мають чоловіка або дружину на службі та дитину до 18 років», – сказала вона.

За словами Черногоренко, кожна третя відстрочка в країні оформляється через «Резерв+».

Зараз у застосунку вже зареєстровано близько 4 млн користувачів.