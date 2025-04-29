Мінекономіки затвердило склад наглядових рад центрів освіти Державної служби зайнятості

Міністерство економіки України затвердило персональний склад наглядових рад семи центрів професійно-технічної освіти (ЦПТО) Державної служби зайнятості — в Одесі, Дніпрі, Львові, Харкові, Івано-Франківську, Рівному та Сумах.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Раніше така рада була сформована в Полтавському ЦПТО. До складу наглядових рад увійшли представники місцевого бізнесу, бізнес-асоціацій, громадських організацій, органів влади та служби зайнятості.

У межах реформи центрів профтехосвіти бізнесу надали можливість безпосередньо долучитися до процесу підготовки фахівців і впливати на їхнє навчання. Завдяки цьому роботодавці зможуть формувати замовлення на підготовку потрібних їм спеціалістів.

"Бізнес зможе переорієнтувати роботу ЦПТО під свої потреби — корегувати терміни та наповнюваність навчальних програм, запроваджувати навчання фахівців за новими професіями, які необхідні в регіоні, сприяти розвитку та посиленню потужностей ЦПТО для підготовки затребуваних кадрів адаптувати програми та впроваджувати нові професії", — наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Як розповіла заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, бізнес активно підтримав цю ініціативу. Першу наглядову раду створили в Полтаві наприкінці грудня, тепер до них долучилися ще сім центрів. Наглядові ради допоможуть модернізувати навчальні програми відповідно до потреб регіонального ринку праці.

До наглядових рад кожного ЦПТО увійшли по шість представників бізнесу та бізнес-асоціацій, а також по три представники органів влади. Зокрема:

В Одеському ЦПТО працюватимуть представники "Одеського хлібзаводу №4", компанії "Елемент", "Таврії Плюс", корпорації "Ресторани Савви Лібкіна", ГО "Безпечний лан" та Об’єднання організацій роботодавців області.

У Дніпропетровському — транспортна компанія "Логістіксдніпро", харчовий виробник "Оріль Лідер", мережа аптек "Факультет-Фарм" та інші.

У Львівському — компанії зі швейної індустрії, будівельної техніки, логістики та кабельного виробництва.

У Харківському — підприємства оборонного комплексу, побутової хімії та енергетичного машинобудування.

В Івано-Франківському, Рівненському та Сумському ЦПТО — будівельні, машинобудівні, логістичні компанії та підприємства водопостачання.

До основних повноважень наглядових рад належить участь у формуванні стратегії розвитку центрів, оновлення навчальних програм, залучення партнерів і донорів, контроль за бюджетом і адаптація центрів під актуальні потреби бізнесу.

Наразі в Україні працюють вісім центрів профтехосвіти Державної служби зайнятості, які готують фахівців за 98 робітничими професіями та понад 400 напрямками підвищення кваліфікації. Роботодавці можуть замовляти підготовку кадрів відповідно до своїх актуальних чи майбутніх потреб, а також відправляти на навчання вже працюючих співробітників.