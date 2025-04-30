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Генштаб: Здійснюється перевірка щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом

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Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) без бойового досвіду будуть направлені в райони ведення бойових дій.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"Відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних Сил України здійснюється перевірка щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом. Так, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій. На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальну координацію цього процесу здійснює один із заступників начальника Генштабу.

"Вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах", - зазначає Генштаб.

Генштаб також повідомляє, що у період з 2022 по 2025 рік здійснено заміну (ротацію) всіх керівників ТЦК. На даний час майже 70% військовослужбовців ТЦК уже мають бойовий досвід, захисники і захисниці, які отримали поранення (контузії) під час бойових дій на сьогодні складають близько половини усього особового складу ТЦК. 20% персоналу ТЦК – цивільні особи, тобто працівники Збройних Сил України.

Генштаб також наголошує, що заходи щодо удосконалення роботи ТЦК тривають.

ТЦК та СП
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