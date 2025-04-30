Bloomberg: Близько половини підсанкційних танкерів знову перевозять російську нафту

російський експорт сирої нафти зростає другий тиждень поспіль, попри західні санкції. Близько половини танкерів, які були під санкціями США у 2023-2024 роках, знову перевозять російську нафту.

Про це повідомляє Bloomberg у вівторок, 29 квітня.

За чотири тижні до 27 квітня обсяг експорту з усіх портів рф зріс до 3,26 млн барелів на добу, що на 1% більше, ніж тижнем раніше. Однак він усе ще на 6% нижчий за пікові показники місяць тому.

Зауважується, що основне зростання забезпечили постачання з Балтійських і Тихоокеанських портів. Натомість експорт із Чорного моря та Арктики скоротився.

З 39 танкерів, які були під санкціями США, 18 знову регулярно завантажуються в російських портах. Частина інших перемістилася до перевезення нафти з Ірану й Венесуели.

Упродовж тижня до 27 квітня 32 танкери вивезли 23,72 млн барелів сирої нафти з Росії (на 0,3 млн більше, ніж тижнем раніше).

Потік сирої нафти за сім днів до 27 квітня становив близько 3,39 мільйона барелів на добу, що на 40 тисяч барелів більше, ніж тижнем раніше.

За тиждень до 27 квітня Росія заробила $1,33 млрд на експорті нафти - на $50 млн (4%) більше, ніж тижнем раніше. Це пояснюється як зростанням обсягів, так і підвищенням цін на нафту.

Постачання в Азію сягнули 2,95 млн барелів на добу - майже 90% усіх постачань рф.

Туреччина збільшила імпорт до 310 тис. барелів/день, найвищий показник із початку лютого.

Тоді як частина суден вказують лише транзитні пункти (Порт-Саїд, Суець), що ускладнює повне відстеження маршрутів.