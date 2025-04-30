Мінфін: Схвалили пакет законопроєктів, які допоможуть Україні приєднатися до системи банківських європлатежів

Уряд схвалив пакет законопроєктів щодо виконання Україною вимог ЄС для приєднання до системи банківських європлатежів SEPA (аналог SWIFT). Це дозволить нашим громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між 36 європейськими країнами-учасницями швидко і без додаткових комісій. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

SEPA (Single Euro Payments Area) — це ініціатива Європейського Союзу, спрямована на спрощення банківських переказів у євро між країнами-учасницями. Вона дозволяє здійснювати безготівкові платежі в євро з будь-якого рахунку в будь-яку країну SEPA, використовуючи єдиний набір платіжних інструментів.

"Мета законопроєктів – приведення українського законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність до актів права Європейського Союзу. Це є обов’язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA", — йдеться у повідомленні міністерства.

Приєднання до SEPA принесе спрощення доступу українських компаній до ринку ЄС.

Після приєднання до SEPA українці й бізнес зможуть швидко з низькою комісією або без неї здійснювати платежі в євро:

онлайн-банкінг — 0-1 євро;

у відділенні — 3-5 євро;

отримати гроші — 0 євро.

Терміни здійснення переказів: звичайний — до 1 дня; миттєвий — до 10 секунд.

Для переказу потрібен тільки номер рахунку IBAN.