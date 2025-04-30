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Мінфін: Схвалили пакет законопроєктів, які допоможуть Україні приєднатися до системи банківських європлатежів

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Уряд схвалив пакет законопроєктів щодо виконання Україною вимог ЄС для приєднання до системи банківських європлатежів SEPA (аналог SWIFT). Це дозволить нашим громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між 36 європейськими країнами-учасницями швидко і без додаткових комісій. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

SEPA (Single Euro Payments Area) — це ініціатива Європейського Союзу, спрямована на спрощення банківських переказів у євро між країнами-учасницями. Вона дозволяє здійснювати безготівкові платежі в євро з будь-якого рахунку в будь-яку країну SEPA, використовуючи єдиний набір платіжних інструментів.

"Мета законопроєктів – приведення українського законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність до актів права Європейського Союзу. Це є обов’язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA", — йдеться у повідомленні міністерства.

Приєднання до SEPA принесе спрощення доступу українських компаній до ринку ЄС.

Після приєднання до SEPA українці й бізнес зможуть швидко з низькою комісією або без неї здійснювати платежі в євро:

  • онлайн-банкінг — 0-1 євро;
  • у відділенні — 3-5 євро;
  • отримати гроші — 0 євро.

Терміни здійснення переказів: звичайний — до 1 дня; миттєвий — до 10 секунд.

Для переказу потрібен тільки номер рахунку IBAN.

Мінфін, SEPA
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