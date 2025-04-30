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Amnesty International: Кількість цивільних жертв в Україні за 2024 рік зросла

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Міжнародна правозахисна організація Amnesty International оприлюднила щорічний звіт, у якому задокументувала масштабні воєнні злочини, що росія продовжує чинити на території України. Про це повідомляється на сайті організації.

У документі йдеться, що протягом 2024 року значно зросла кількість жертв серед цивільного населення, зокрема серед дітей і літніх людей. Це пов'язано з використанням забороненої зброї, ударами по критично важливій інфраструктурі та цілеспрямованими атаками на мирних мешканців.

Правозахисники наголошують, що на окупованих рф територіях тривали репресії проти носіїв неросійської ідентичності. Зокрема, зафіксовано страти, катування та інші форми жорстокого поводження із цивільними заручниками та військовополоненими.

Amnesty International також повідомляє, що у 2024 році втрати серед цивільного населення були вищими, ніж у 2023-му. Багато атак відбувалося далеко від лінії фронту: росія продовжувала завдавати ударів ракетами та дронами по населених пунктах.

У звіті згадується, зокрема, удар по київській лікарні Охматдит 8 липня 2024 року.

"Як і інші численні атаки 2024 року, удар по Охматдиту був частиною ширшої скоординованої російської атаки; того ж дня було вбито щонайменше 43 мирних жителів у Києві, Дніпрі та Кривому Розі", — зазначили правозахисники.

Окремо в Amnesty International наголосили на системних атаках рф на енергетичну інфраструктуру України. За даними Міжнародної енергетичної асоціації, станом на травень 2024 року близько 70% теплових електростанцій було або зруйновано, або окуповано.

Також у звіті містяться свідчення про страти українських військовополонених. Попри офіційне заперечення росією таких дій, окремі російські політики — зокрема дмитро медведєв та рамзан кадиров — публічно закликали до таких страт.

У Amnesty International звертають увагу на те, що сотні українських полонених були засуджені на території рф та в окупованих регіонах України за сам факт участі у бойових діях. Такі процеси відбувалися без належної правової процедури, що також кваліфікується як воєнний злочин.

Правозахисники також повідомляють про масові тортури, сексуальне насильство, побиття, імітації страт та інші форми жорстокого поводження. За результатами опитування Моніторингової місії ООН, 97% колишніх українських військовополонених заявили про пережите насильство під час перебування у російському полоні.

Окрім того, рф не надала доступу представникам ООН до місць утримання українських в'язнів, а інші міжнародні організації мали обмежений або відсутній доступ до таких локацій на тимчасово окупованих територій

Amnesty International
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