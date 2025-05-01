Трамп підписав кілька указів, спрямованих на пом’якшення автомобільних тарифів

Президент США Дональд Трамп 29 травня підписав кілька указів, спрямованих на пом’якшення автомобільних тарифів.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Своїм указом Трамп надав автовиробникам два роки, щоб збільшити відсоток вітчизняних компонентів в автомобілях, зібраних усередині країни.

«Ми просто хотіли їм допомогти... якщо вони не можуть отримати запчастини, ми не хотіли їх карати», - сказав Трамп.

Він додав, що це пропонує галузі «невелике полегшення», оскільки компанії інвестують у збільшення обсягів виробництва в США.

Пом’якшення дозволить автовиробникам компенсувати тарифи на імпортні автозапчастини, що використовуються в автомобілях, зібраних в США, у розмірі 3,75% від загальної вартості запропонованої виробником роздрібної ціни автомобілів, які вони збирають у США, до квітня 2026 року, і 2,5% від обсягу виробництва в США до 30 квітня 2027 року.

Білий дім заявив, що ця зміна не вплине на 25% тарифи, запроваджені минулого місяця на 8 мільйонів автомобілів, які Сполучені Штати імпортують щорічно.

Autos Drive America, група, що представляє Toyota Motor, Volkswagen, Hyundai та дев'ять інших іноземних автовиробників, заявила, що указ Трампа певним чином полегшив ситуацію, «але необхідно зробити більше для того, щоб прискорити розвиток американської автомобільної промисловості».