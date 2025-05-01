Шмигаль: Завдяки міжнародним партнерам 146 компаній енергетичного сектору отримали необхідну допомогу

Завдяки міжнародним партнерам 146 компаній енергетичного сектору отримали необхідну допомогу. Також, Фонд підтримки енергетики України має на рахунку близько 1,2 млрд євро донорських коштів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Антикризового енергетичного штабу.
На засіданні обговорили інформацію та актуальні потреби енергетичних підприємств. Глава Уряду зазначив, що керівники компаній підтвердили результативність та системність надходження допомоги та наголосив на необхідності збереження ефективної координації.
"Важливо також зберегти ритмічну міжнародну підтримку. Працює хаб екстреної енергетичної допомоги. Завдяки цьому отримали 1761 гуманітарний вантаж вагою 22,6 тис. тонн від 38 країн. Загалом 146 компаній енергетичного сектору отримали допомогу. А у Фонді підтримки енергетики України зібрано приблизно 1,2 млрд євро донорських коштів", — повідомив прем’єр.
Згідно з інформацією Міністерства енергетики, з 30 грудня 2024 року обмеження електроенергії для побутових споживачів не застосовуються, а для бізнесу — мінімізовано.
Також затверджені графіки відновлення, і у 2025 році планується введення близько 1 ГВт нової генерації, 170 МВт уже працює. Загалом після атак ворога відновлено 1,5 ГВт потужності.
Також до 15 травня профільні міністерства та відомства мають розробити план підготовки житлово-комунального господарства до наступного опалювального сезону.
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