Через економічні труднощі українці переважно обирають дешевші товари, - дослідження

Українці через економічні труднощі переважно обирають дешевші товари, хоча молодь проявляє інтерес до преміум-сегменту. Також після періоду обережності зростає спонтанність покупок. У витратах пріоритетними є продукти, ліки та комунальні послуги.
Про це свідчать результати дослідження компанії Gradus Research.
У центрі уваги опинилися особливості адаптації українців до тривалого стресу, нові моделі їхньої купівельної поведінки та значні зміни у життєвих пріоритетах.
Високий і тривалий стрес, що завис на позначці близько 90% і не знижується, змусив українців активніше інвестувати час у здоров'я. 52% опитаних відзначають, що догляд за собою вимагає більше зусиль, ніж раніше. Водночас 39% респондентів зізнається у відчутті емоційного вигорання.
На тлі економічних викликів українці дедалі частіше орієнтуються на вартість товарів. 64% опитаних споживачів обирають дешевші бренди, тоді як лише 25% — дорожчі. Примітно, що водночас молодь — представники поколінь Z і Y — поступово демонструють готовність витрачати більше на преміальні продукти.
Після тривалого періоду обережного планування споживачі знову відкривають для себе спонтанні покупки. У 2025 році частка тих, хто діє імпульсивно під час шопінгу, зросла до 21%, а серед молоді цей показник ще вищий.
Структура витрат теж змінилася. Українці збільшили видатки на продукти харчування, ліки та комунальні послуги. Натомість найбільше економлять на розвагах та побутовій техніці. Водночас важливим емоційним ресурсом стали святкові моменти — дні народження, Великдень та інші сімейні події, які повертають відчуття нормальності.
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