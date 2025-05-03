Reuters: У США завершили роботу над новими економічними санкціями проти росії

Американські посадовці завершили роботу над новими економічними санкціями проти росії для посилення тиску, аби вона припинила війну проти України.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в адміністрації президента США.
Нові санкції мають бути спрямовані проти газпрому, а також великих компаній, які працюють у сфері природних ресурсів і банківському секторі, зазначив представник адміністрації.
Однак наразі незрозуміло, чи буде цей пакет схвалений президентом Трампом, який дедалі гучніше висловлює розчарування з того приводу, що путін проігнорував його заклики до припинення вогню.
Рада національної безпеки США «намагається узгодити певний набір сильніших каральних дій проти росії, і він має бути підписаний Трампом», зазначив посадовець, знайомий із цим питанням.
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