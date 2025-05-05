Корнієнко: Вірю, що парламент ратифікує американсько-українську угоду про корисні копалини

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко вірить, що парламент ратифікує американсько-українську угоду про корисні копалини.
"Ми відповідно до прийнятих нами рішень не можемо оголошувати точний час та дату засідання, але дійсно наступного тижня висока ймовірність, що питання ратифікації цієї беззаперечно історичної угоди буде поставлено в залі Верховної Ради. І я вірю в те, що воно збере необхідну кількість - 226 голосів", - сказав Корнієнко в ефірі національного телемарафону в неділю.
За словами Корнієнка, ця угода допоможе Україні продовжувати розвивати взаємодію з американською стороною.
Нагадаємо, Верховна Рада може зібратися на засідання 8 травня для ратифікації угоди між Україно. та США про корисні копалини.
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