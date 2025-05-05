МОН: Через повномасштабне вторгнення кількість іноземних вступників до українських вишів зменшилося у 10 разів

Через повномасштабне вторгнення росії в Україні кількість іноземних вступників до українських закладів вищої освіти зменшилося у 10 разів. Проте ситуація з українськими здобувачами освіти майже не змінилася у порівнянні з попереднім роком. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», повідомляє «Главком».

«На жаль, ми втратили іноземців, які вступають в українські заклади вищої освіти. До повномасштабного вторгнення їх було 83 тис., зараз – 8 тис. Це є очевидною фінансовою втратою.

Але якщо говорити про місію, а це – освічена нація українців, то і далі українська система вищої освіти залишається привабливою для громадян України», – розповів заступник міністра.

Він додає, що в Україні наразі спостерігається серйозний спад учнів 10 та 11 класів. Натомість ці діти часто повертаються в українську систему на рівні вищої освіти. За його словами, демографічний рух йде: «Є перетин кордону і туди, і назад».

«За кордоном кожен з нас обирає свій шлях. Нічого поганого немає в тому, що люди намагаються знайти його, порівнявши життя у Німеччині, Польщі, Канаді, США. Очевидно тим, хто втратив житло в Маріуполі чи Бердянську, чи на окупованих територіях, важче повернутися, ніж тим, хто виїхав з Львівщини. Я жартую, що з Мостиськ (місто на Львівщині – «Главком») дуже багато біженців в Польщі», – пояснює Михайло Винницький.