Чернишов: Закон про подвійне громадянство буде готовий до кінця року

Віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов прогнозує, що закон про подвійне громадянство буде готовий до кінця року.

Про це він заявив в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

Так, міністр розповів, що наразі за кордоном перебуває більш ніж 20 мільйонів українців, серед яких приблизно 5 мільйонів - це вимушені мігранти, які залишили Україну після повномасштабного вторгнення країни-агресора рф.

"Ми не будемо змушувати когось повертатися, це має бути добровільним процесом. Задача міністерства - об’єднати всіх українців і в країні, і за кордоном. Передусім ми ухвалюємо закон, який дозволить подвійне громадянство, що наразі заборонене. Закон буде готовий до кінця року", - сказав Чернишов.