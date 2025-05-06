Чернишов: Закон про подвійне громадянство буде готовий до кінця року

Віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов прогнозує, що закон про подвійне громадянство буде готовий до кінця року.
Про це він заявив в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.
Так, міністр розповів, що наразі за кордоном перебуває більш ніж 20 мільйонів українців, серед яких приблизно 5 мільйонів - це вимушені мігранти, які залишили Україну після повномасштабного вторгнення країни-агресора рф.
"Ми не будемо змушувати когось повертатися, це має бути добровільним процесом. Задача міністерства - об’єднати всіх українців і в країні, і за кордоном. Передусім ми ухвалюємо закон, який дозволить подвійне громадянство, що наразі заборонене. Закон буде готовий до кінця року", - сказав Чернишов.
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