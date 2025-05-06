Гетманцев: Можу вам відповідально заявити, що про підвищення ПДВ не йшлося і не йдеться

Чутки про можливе підвищення ПДВ в Україні не відповідають дійсності. Жодних обговорень такого рішення ні з Міжнародним валютним фондом (МВФ), ні в парламенті не ведеться.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Знову бачу чергову хвилю в ЗМІ про підняття ПДВ як результат відвідування нашими представниками МВФ. МВФ не відвідував, рекомендації не отримував, але можу вам відповідально заявити, що ні, про підвищення ПДВ не йшлося і не йдеться", - наголосив Гетманцев.
Голова комітету з питань фінансів додав, що принаймні у поточному цьому скликанні парламенту питання підвищення податку на додану вартість (ПДВ) точно не обговорюється.
Він додав, що для зростання податків уряду у майбутньому потрібно провести серйозну підготовчу роботу, а лише потім замислюватися по зміни податкових ставок. На його думку, зокрема необіхдно:
"А вже потім замислюватись, або ні, над ставками ПДВ", - підкреслив Гетманцев.
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