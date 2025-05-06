WSJ: Північна Корея відправила до рф близько 15 тис. трудових мігрантів

У росії спостерігається дефіцит працівників через низьку народжуваність і мобілізацію чоловіків на війну проти України. Тому щоб розв’язати цю проблему, до рф було відправлено близько 15 тис. трудових мігрантів із Північної Кореї.
Про це пише The Wall Street Journal.
За даними російської статистики, 2024 року в країну в’їхало приблизно 15 тис. північнокорейців – це у 12 разів більше, ніж роком раніше. Вважається, що багато хто з них нібито приїхав за студентськими візами.
Зараз більшість корейців працюють на Далекому Сході, але в росії хочуть, щоб вони працювали у великих містах та інших регіонах.
Роботодавці задоволені цими працівниками, оскільки вони погоджуються на низьку зарплату і готові працювати по 12 годин на добу, не висуваючи претензій.
Міністерство праці росії прогнозує, що до 2030 року країна може зіткнутися з дефіцитом у 2,4 млн працівників (наразі нестача – близько 1,5 млн).
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