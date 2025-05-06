Феміда за гроші: як суддя Кібенко блокує справу Жеваго на 46 мільярдів гривень

Судова справа проти олігарха Константина Жеваго, в рамках якої Фонд гарантування вкладів вимагає стягнення 46 мільярдів гривень збитків, уже понад два роки не може зрушити з місця. Від січня 2023 року перша інстанція так і не почала розгляд справи по суті — захист олігарха вдало блокує процес через формальні скарги та апеляції. Ключову роль у затягуванні відіграє суддя Верховного Суду Олена Кібенко, яка системно розглядає скарги на користь Жеваго.

Блокування по методичці

ФГВФЛ вимагає від Жеваго компенсації за масштабне виведення коштів із банку «Фінанси і Кредит» через підконтрольні компанії-нерезиденти у 2011–2015 роках. Кредити оформлювалися нібито під поставки товарів, які так і не були здійснені. Підготовка до позову тривала з 2015 року, база доказів налічує понад 300 тисяч сторінок. Ціна питання — понад 1,2 мільярда доларів.

Але жодного засідання по суті не відбулося. Адвокати Жеваго використовують типову тактику юридичного саботажу: подають скарги на кожну процесуальну дрібницю, знаючи, що Верховний Суд — у сприятливих руках.

Олена Кібенко — «суддя на зв’язку»

Саме Кібенко розглядає ключові скарги Жеваго. Як зазначають експерти, вона вже не раз ухвалювала рішення в інтересах олігарха — навіть всупереч позиції колег, як це було у справі Білоцерківської ТЕЦ. Кібенко пов’язана особистими та професійними зв’язками з адвокаткою Анною Огренчук — партнеркою юридичної фірми LCF, яка, за відкритими джерелами, представляє інтереси Жеваго.

Ім’я Огренчук також фігурує в гучному антикорупційному провадженні: за версією НАБУ, саме її колеги передали ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву 2,7 мільйона доларів за потрібне рішення у справі Ferrexpo — компанії, пов’язаної з Жеваго. Кібенко у цій справі — непрямий фігурант, яка й досі активно працює над судовими процесами, де фігурує олігарх.

Арешти й активи

Поки судова система паралізована, ФГВФЛ намагається арештовувати активи Жеваго. Суд наклав арешт на частки у трьох гірничо-збагачувальних комбінатах — Полтавському, Єристівському та Біланівському — які через Ferrexpo контролює Жеваго. Активи оцінюються в мільярди гривень, і саме вони мають стати джерелом компенсацій вкладникам.

Фонд також виставив права вимоги за кредитами «Фінансів і Кредиту» на прозорих торгах Prozorro.Продажі — загальною вартістю 2,4 млрд грн.

Блокування справедливості: як справа Жеваго на 46 млрд оголила вплив олігархів у судах

Справа Жеваго — це тест для всієї судової системи України. В умовах війни, коли кожна гривня критично важлива, відсутність рішення у справі на 46 мільярдів гривень виглядає як саботаж державного інтересу зсередини. І доки судді на кшталт Кібенко залишаються недоторканними, справедливість в Україні перебуватиме на паузі.