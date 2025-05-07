У Мінфіні Польщі назвали кількість сплачених українцями податків

У 2024 році українці сплатили до держбюджету Польщі податків на доходи фізичних осіб (PIT) та на прибуток юросіб (CIT) у розмірі майже 1,65 млрд злотих ( $414 млн). Це на 27,7% більше, ніж торік, коли надходження становили трохи понад 1 мільярд злотих ($238 млн), і вдвічі більше, ніж у 2022 році, коли сума складала 803 млн злотих ($180 млн). Частка українців у загальних податкових надходженнях від іноземців (PIT+CIT) у 2024 році становила 33,7%.

Такі дані наводить аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal із посиланням на Міністерство фінансів Польщі.

Загальні надходження до бюджету Польщі від іноземців зростали такими темпами:

2022 рік — понад 4,1 мільярда злотих ($919 млн)

2023 рік — 3,61 мільярда ($860 млн)

2024 рік — 4,89 мільярда ($1,26 млрд)

Представник аналітичного центру Gremi Personal Юрій Григоренко зазначив, що зростання податкових надходжень у Польщі у 2024 році зумовлене кількома факторами.

"Польща впровадила низку податкових змін, спрямованих на збільшення доходів бюджету та спрощення податкового адміністрування. Ці заходи були частковою відповіддю на рекомендації міжнародних організацій щодо необхідності фіскальної консолідації та підвищення ефективності податкової системи", – зазначає Юрій Григоренко.

Серед основних змін:

запровадження мінімального податку на прибуток для компаній;

впровадження електронного звітування.

Також Григоренко нагадав, що у 2024 році мінімальна заробітна плата брутто в Польщі зросла до 4300 злотих ($1040). Це означає, що працівники отримують більше грошей після податків, а роботодавці сплачують більше за працівників, оскільки зростає вартість їхнього працевлаштування. У 2025 році мінімальна зарплата знову зросла до 4666 злотих ($1129). Це також вплинуло на загальний рівень податкових надходжень.

Ще один важливий фактор – зростання кількості зареєстрованих українських підприємців (JDG) у Польщі.

"У 2024 році їх кількість досягла 33 165 осіб, що на 16% більше, ніж у 2023-му (28 642), і більше ніж удвічі в порівнянні з 2022 роком, коли таких підприємців було лише 15 896. Відповідно, збільшення кількості JDG призвело до зростання податкових надходжень, які вони сплатили", – пояснив Григоренко.

За даними Міністерства сім’ї та соціальної політики Польщі, найбільше українців задіяні в таких галузях:

виробництво – 29%;

транспорт і логістика – 22%;

адміністративні послуги – 16%;

будівництво – 11%.

Серед професій переважають:

некваліфіковані працівники – 39%;

промислові робітники – 21%;

оператори машин – 15%;

офісні працівники – 11%.

Директорка з міжнародного рекрутингу компанії Gremi Personal Анна Джоболда говорить, що громадяни України наразі становлять найбільшу групу серед іноземних працівників у Польщі – 774 тисячі осіб.

"Ставлення до українців змінюється. Якщо раніше нас сприймали винятково як робочу силу, то тепер бачать партнерів", – наголосила вона.

Анна Джоболда прогнозує, що обсяги податків, що українці сплачують до польського бюджету, й надалі зростатимуть. Це пов’язано зі зростаючим попитом на кваліфікованих фахівців, особливо в галузях ІТ, логістиці, будівництві та охороні здоров’я.

"Українці масово вивчають польську, проходять перекваліфікацію і дедалі частіше займають не лише робітничі, а й управлінські посади, – зазначає вона. Також українці активно створюють власні бізнеси: лише у 2024 році зареєстровано понад 15 тисяч нових компаній, що становить понад 11% від усіх нових фірм у Польщі".