МВС: В Україні змінять правила для отримання водійського посвідчення

МВС готує нові правила для отримання водійського посвідчення.
Зміни передбачають збільшення термінів для повторної здачі іспитів. Про це повідомляє пресслужба МВС України.
Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило проєкт наказу щодо правил складання практичного іспиту для отримання водійського посвідчення.
Головна зміна - збільшення строків повторної здачі у разі неуспішної спроби.
Згідно з проєктом наказу:
Відлік починається з наступного дня після невдалої спроби.
Теоретичний іспит залишиться без змін, але основна увага тепер зосереджена на вдосконаленні практичних навичок водіння.
Документ вже оприлюднений на офіційному порталі для громадського обговорення і чекає на формальне ухвалення.
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