Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

МВС: В Україні змінять правила для отримання водійського посвідчення

117

МВС готує нові правила для отримання водійського посвідчення.

Зміни передбачають збільшення термінів для повторної здачі іспитів. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило проєкт наказу щодо правил складання практичного іспиту для отримання водійського посвідчення.

Головна зміна - збільшення строків повторної здачі у разі неуспішної спроби.

Згідно з проєктом наказу:

  • Після першої невдалої спроби повторний іспит можна складати не раніше ніж через 10 календарних днів.
  • Після другої спроби - через 20 днів.
  • Після третьої та наступних - через 30 днів з моменту попереднього іспиту.

Відлік починається з наступного дня після невдалої спроби.

Теоретичний іспит залишиться без змін, але основна увага тепер зосереджена на вдосконаленні практичних навичок водіння.

Документ вже оприлюднений на офіційному порталі для громадського обговорення і чекає на формальне ухвалення.

посвідчення водія
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 7 мая 2025
Вторник, 6 мая 2025
Понедельник, 5 мая 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023