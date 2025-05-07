Єврокомісар: Європа планує остаточно відмовитися від російського газу до кінця 2027 року

У вівторок Європейська комісія запропонувала остаточно припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року.

Про це на брифінгу в Європарламенті повідомив єврокомісар з питань енергетики та житлово-комунального господарства Дан Йоргенсен, представляючи план комісії, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні Європейський Союз надсилає росії дуже чіткий сигнал. Досить. Ми більше не дозволимо росії використовувати енергію проти нас. Ми більше не дозволимо шантажувати наші держави-члени. Ми більше не будемо опосередковано допомагати наповнювати військову скарбницю Кремля», - наголосив Йоргенсен.

За його словами, з моменту повномасштабного вторгнення росії 22 лютого ЄС доклав значних зусиль, щоб зупинити весь імпорт російських енергоносіїв. До 22 лютого половина вугілля, яке використовували в ЄС, походила з росії, однак зараз його імпорт повністю припинено. Щодо нафти, то її частку зменшено з 26 до 3 відсотків.

«Щодо газу, то ми зменшили частку газу з росії з 45% у 2022 році до 13 % сьогодні. Отже, ми досягли значного прогресу, але цього ще недостатньо. Минулого року ЄС заплатив росії 23 млрд євро за імпорт енергоносіїв. Це 1,8 мільярда на місяць. Це має припинитися. З цієї причини сьогодні Комісія прийняла дорожню карту, яка завершить цю роботу», - повідомив єврокомісар.

Наступного місяця Єврокомісія пообіцяла подати пакет законодавчих пропозицій, а також запровадити нові правила щодо прозорості, моніторингу та відстеження російського газу. Держави-члени мають розробити обов'язкові національні плани щодо поступової відмови від російського газу, ядерного палива та нафти, які мають бути готові до кінця цього року.

«Ми забороняємо весь імпорт російського газу за новими контрактами та існуючими контрактами, що набирають чинності з кінця цього року. Ми забороняємо решту імпорту російського трубопровідного газу та СПГ за існуючими довгостроковими контрактами до кінця 2027 року. Крім того, щоб протидіяти незаконному ввезенню нафти на ринок через тіньовий флот росії, ми посилюємо контроль над ним», - наголосив Йоргенсен.

За підрахунками, заборона нових контрактів та розрив існуючих, вже до кінця року дозволить попрощатись із третиною сьогоднішнього імпорту з росії, а до кінця 2027 року повністю позбутись залежності від російського газу.

Окрім цього, комісія планує ввести нові обмеження для поступового припинення імпорту з росії урану та збагаченого урану.

«Ми зробимо російське паливо економічно непривабливим і зміцнимо ланцюг поставок ядерного палива в Європейському Союзі. Отже, сьогодні важливий день. росія є загрозою для нас усіх. Тому ми мусимо діяти для забезпечення нашої незалежності та солідарності з Україною», - підкреслив він.