Bloomberg: ЄС може обкласти митами американські товари на суму близько 100 мільярдів євро

Європейський Союз планує обкласти додатковими митами американські товари на суму близько 100 мільярдів євро, якщо торговельні переговори зі США не принесуть задовільного результату.
Про це агентству Bloomberg повідомили поінформовані джерела, пише "Європейська правда".
Деталі потенційних контрзаходів ЄС у відповідь на мита США будуть повідомлені державам-членам уже 7 травня, після чого місяць триватимуть консультації, кажуть співрозмовники Bloomberg.
Ці тарифи будуть спрямовані проти американських штатів, повʼязаних із нинішнім політичним керівництвом США: приміром, соя з Луїзіани – рідного штату спікера Палати представників Майка Джонсона.
Торговельні переговори між ЄС і США, які почалися минулого місяця, майже не досягли прогресу, тож очікується, що більша частина американських мит на товари з Євросоюзу залишиться в силі.
Нині США застосовують мита на експорт товарів з ЄС на суму 380 млрд євро, що становить близько 70% загального обсягу експорту на американський ринок, за ставками від 10% до 25%.
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