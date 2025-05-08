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Показник середньої зарплати у квітні зріс до 24 500 грн, - аналітика

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У квітні кількість вакансій на ринку праці вперше у 2025 році перевищила 100 тисяч. При цьому майже половина роботодавців готові наймати кандидатів без досвіду. Натомість у прифронтових регіонах вакансій стало менше.

Про це йдеться в аналітиці Work.ua.

За даними дослідження, на пропозиції роботи продовжують впливати сезонні чинники. Зокрема, знову побільшало вакансій для працівників готельно-ресторанного бізнесу.

У квітні кількість вакансій на Work.ua вперше за пʼять місяців перетнула позначку в 100 000 вакансій. Роботодавці розмістили 102 814 пропозицій роботи, на 4% більше, ніж у березні.

Ситуація з вакансіями в регіонах несиметрична. Найбільший приріст роботи маємо в Кіровоградській (+13% до березня), Чернігівській (+10%), Волинській (+9%), Одеській (+7%) і Хмельницькій (+6%) областях. Водночас у прифронтових регіонах вакансій стало менше:

  • Херсонська (-17%);
  • Донецька (-4%);
  • Запорізька (-3%);
  • Сумська (-1%).

Як видно з графіка нижче, в областях-лідерах за кількістю вакансій роботи побільшало.

Найбільшою категорією за кількістю вакансій залишається "Робочі спеціальності, виробництво". Тут шукачам пропонують 18 040 вакансій (+5% до березня). Також серед лідерів:

  • Сфера обслуговування — 17 648 пропозицій роботи, +10% до березня;
  • Роздрібна торгівля — 12 427, +6%;
  • Продаж, закупівля — 12 018, +0,5%;
  • Логістика, склад, ЗЕД — 10 445, +3%;
  • Готельно-ресторанний бізнес, туризм — 9 637, +14%.

В останній категорії якраз бачимо найбільший приріст вакансій. Роботодавці другий місяць поспіль активно готуються до літа, збільшуючи пропозиції для посудомийників (на 36%), барменів (на 18%), офіціантів та покоївок (на 17%). Крім того, з'являються вакансії на сезонні позиції, такі як вожаті, викладачі та аніматори.

У квітні в 56% вакансій роботодавці очікували від шукачів досвід роботи. Відповідно, 44% пропозицій підходять і для новачків. Для порівняння, рік тому таких було 39%. Імовірно, для подолання дефіциту кадрів роботодавці все частіше готові знижувати вимоги до кандидатів і вкладатися в їхнє навчання.

Ще одна тенденція — збільшення кількості роботи для студентів. На 25% вакансій компанії готові наймати людей, що паралельно здобувають освіту.

А от дистанційна робота як інструмент залучення більшої кількості кандидатів, здається, не така затребувана в роботодавців. У квітні кількість віддалених вакансій зросла лише на 1%.

Від початку 2025 року зберігається тенденція: щомісяця розмір середньої зарплати збільшується на 500 грн. Квітень не став винятком — показник зріс до 24 500 грн.

Як і раніше, найвищі зарплати пропонують на вакансії до Сил оборони, у сфері IT і на керівні позиції. Поза цими сферами вищий за середній дохід мають:

  • медіабаєри (65 000 грн),
  • брокери (60 000 грн),
  • ортодонти (58 750 грн),
  • ендодонтисти (55 000 грн),
  • водії-міжнародники (55 000 грн),
  • HRBP (52 500 грн),
  • акумуляторники (52 500 грн),
  • рієлтори (52 500 грн),
  • трейдери (52 500 грн).
вакансії
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