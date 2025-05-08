МЗС України: Процес вступу до Європейського Союзу ніколи не був простим

До перешкод на шляху України до ЄС з боку деяких країн треба ставитися спокійно і послідовно та прагматично їх долати, оскільки чим сильнішою і суб'єктнішою ставатиме Українська держава, тим більше "нюансів" виникатиме у відносинах з низкою країн.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час круглого столу в Укрінформі на тему: «Європейська інтеграція України: стан, виклики, перспективи».
"Щодо поточного стану (переговорів про вступ України до ЄС - ред,) - ніколи не був простим процес вступу до Європейського Союзу в будь-яких країн, які проходили цей шлях... Тому треба до цього процесу ставитися спокійно, як і до будь-якого складного переговорного дипломатичного процесу, на якому буде багато перепон, багато якихось труднощів. Але я переконаний, що вони всі вирішувані, і Міністерство закордонних справ спільно з Офісом віцепрем'єрки з євроінтеграції, іншими колегами і з експертним середовищем дуже активно працює над тим, щоб цей консенсус (усередині ЄС - ред.) був", - зазначив Тихий.
Він повторив, що Україна зі свого боку виконала всі необхідні кроки для відкриття переговорних кластерів щодо вступу до ЄС.
"Ми вважаємо, що жодних субстантивних перепон для цього немає, є політика. Тому ми вважаємо, що відкривати треба якнайшвидше, відкривати паралельно, не обов'язково один за одним. Україна готова - це наш основний меседж, який ми всюди просуваємо", - підкреслив речник МЗС.
Коментуючи певні проблеми із сусідами і перешкоди на євроінтеграційному шляху України, він зауважив, що, на його думку, що сильнішою і суб'єктнішою ставатиме країна, то більше виникатиме "нюансів" у відносинах з низкою держав, у тому числі сусідів.
"Це свідчення сили і суб'єктності України. Нам треба вирішувати проблеми, і ми здатні їх вирішувати, тобто бути мудрими і дипломатичними там, де потрібно, але нам також, мабуть, треба перейти до правильного прагматизму.., виходячи із власних інтересів", - підсумував Тихий.
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