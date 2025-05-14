Домбровскіс: ЄК збирається продовжувати санкційний тиск на росію

Європейська комісія збирається продовжувати санкційний тиск на росію, тому після того, як буде затверджений черговий, 17-й пакет санкцій, розпочнеться робота над 18-м пакетом санкцій Євросоюзу проти рф.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондентки "Європейської правди" на пресконференції після засідання Ради ЄС з економіки та фінансів у Брюсселі, заявив віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Домбровскіс наголосив, що Єврокомісія планує продовжувати запроваджувати нові санкції проти росії, зокрема, після 17-го пакета буде підготований 18-й пакет санкцій.

"З боку Єврокомісії ми, безумовно, готові продовжувати чинити тиск на росію, в тому числі працюючи над новими санкціями", – заявив Валдіс Домбровскіс, відповідаючи на питання, чи буде ЄС готувати 18-й пакет санкцій.

Говорячи щодо можливих сфер посилення санкційного тиску на рф з боку Євросоюзу, єврокомісар нагадав, що "основним джерелом доходів росії є експорт викопного палива".

"Це та сфера, на якій слід зосередитися. Ми вже давно заборонили імпорт російського вугілля. Разом з партнерами по G7 ми можемо встановити верхню межу ціни на російську нафту, а також працювати проти того, щоб росія обходила цю межу за допомогою тіньового флоту. Ми також, як Європейська комісія, представили стратегію для Європи щодо поетапного припинення поставок російського природного газу, таким чином позбавляючи росію цього доходу", – розповів він.

Тим не менш, він зауважив, що "в той час як ЄС поступово відмовляється від російського викопного палива, росія знаходить інших споживачів".

"Але варто відзначити, що ці споживачі платять значно менше, ніж раніше платили в Європі. Тому важливо, щоб ми продовжували чинити цей тиск", – заявив Валдіс Домбровскіс.

Міністр фінансів Польщі, яка зараз головує у ЄС, Анджей Доманський також наголосив, що "перспективи російської економіки дуже тісно пов'язані з експортом вуглеводнів".

"Найефективніший спосіб зменшити потік доходів для російської військової машини – це обмеження експорту викопних енергоносіїв. На цьому був сфокусований і попередній пакет санкцій… і в цьому ж напрямку спрямована нещодавня ініціатива Єврокомісії щодо поетапного припинення постачання російського природного газу до ЄС", – розповів він.

"Ми готові працювати над продовженням тиску на росію-агресора, як з точки зору запровадження нових санкцій, так і з точки зору сильнішої імплементації та боротьби з обходом існуючих санкцій", – додав Доманський.