ІЕД: Завантаженість виробничих потужностей українських підприємств залишається стабільною

Завантаженість виробничих потужностей українських підприємств четвертий місяць поспіль залишається стабільною.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) Оксана Кузяків під час презентації результатів 36-го щомісячного опитування керівників підприємств "Український бізнес під час війни".

За даними дослідження, близько 62% підприємств, або кожні два з трьох опитаних, працюють на повну потужність чи з завантаженістю понад 75%.

"Частка тих, де завантаженість виробничої потужності менш як 25%, зменшилася з 8% до 4%, що є дуже позитивним показником", - зазначила Кузяків.

Водночас агрегований показник перспектив промисловості, який використовується Євростатом і OЕСР, практично не змінився й залишається на рівні 0,12. Цей показник складається з трьох вимірів: очікування виробництва, оцінка запасів готової продукції та оцінка обсягу нових замовлень.

"Найбільшим позитивним внеском у цей показник стала оцінка нових замовлень, яка покращилась із -0,11 до -0,04, що свідчить про те, що бізнес вважає обсяг нових замовлень достатнім для своїх потреб", - зауважила Кузяків.

Опитування ІЕД охопило 478 підприємств із 27 регіонів України, переважно промислового сектору. Дані збирали з 17 по 30 квітня 2025 року.