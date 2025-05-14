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Мінагрополітики: Кабмін ухвалив постанову про фунікціонування "Державного аграрного реєстру"

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Уряд ухвалив постанову "Деякі питання функціонування інформаційно-комунікаційної системи "Державний аграрний реєстр". Це важливий крок у цифровізації аграрного сектору країни.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Метою постанови є затвердження порядків функціонування ДАР та Державного реєстру виробників сільськогосподарської продукції. Аграрний реєстр забезпечать швидкий доступ до аналітичної інформації для ухвалення управлінських рішень.

"Прийняті нововведення сприятимуть розвитку цифровізації у сфері аграрної політики, підвищенню ефективності державного управління та підтримці виробників сільгосппродукції та організацій водокористувачів", – пояснив міністр Віталій Коваль.

Державний реєстр дозволить ідентифікувати всіх виробників сільськогосподарської продукції та сільськогосподарську діяльність, яку вони здійснюють.

Постанова про фунікціонування "Державного аграрного реєстру" передбачає:

  • удосконалення механізмів надання державної підтримки виробникам сільськогосподарської продукції, забезпечивши прозорість і справедливість розподілу ресурсів;
  • забезпечення інтеграції з іншими державними реєстрами, кадастрами та інформаційними системами для уніфікації та актуалізації інформації;
  • гарантує дотримання законодавчих вимог щодо захисту персональних даних і кібербезпеки.

Також у відомстві зазначили, що у рамках євроінтеграційних процесів прийняття постанови також сприятиме виконанню плану Ukraine Facility. Зокрема, щодо надання державної підтримки у сфері сільського господарства через ДАР.

Кабмін, Мінагрополітики
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