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Переважна більшість українців довіряють цифровим платежам, - дослідження

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80% українців повністю або переважно довіряють цифровим платежам.

Про це йдеться у повідомленні Visa, передають Українські Новини.

Дослідження на замовлення компанії Visa демонструє, що споживачі в регіоні Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки (CEMEA) стали більш обізнаними про шахрайство та вживають заходів безпеки під час здійснення цифрових платежів.

Дев’яте щорічне дослідження охопило 5 800 респондентів у 17 країнах регіону СЕМЕА, включаючи Україну, показує, що 97% опитаних активно вживають заходів для захисту онлайн-транзакцій, засвідчуючи підвищення цифрової грамотності на тлі збільшення популярності безготівкових розрахунків.

Хоча 65% українських респондентів визнають, що залишаються вразливими до шахрайських повідомлень, зростання використання заходів безпеки та перехід до надійнішої автентифікації свідчать про позитивну динаміку в поведінці споживачів у порівнянні з результатами аналогічного дослідження 2023 року.

Сьогодні споживачі дедалі частіше звертають увагу на потенційні загрози та перевіряють достовірність онлайн-повідомлень, демонструючи підвищення рівня обізнаності про цифрове шахрайство.

Висновки дослідження також вказують на зростання популярності цифрових платежів у регіоні.

Три чверті всіх опитаних та 80% українців заявили, що переважно або повністю довіряють цифровим платежам.

39% українських споживачів планують ще частіше використовувати цифрові платежі впродовж наступного року.

Visa, CEMEA
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