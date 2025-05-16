Санкції Трампа поти МКС серйозно підірвали роботу трибуналу

Масштабні санкції, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа проти Міжнародного кримінального суду і його співробітників, серйозно підірвали роботу трибуналу та фактично унеможливлюють виконання його основної місії - забезпечення справедливості для жертв воєнних злочинів.
Про це інформує Euronews у четвер, 15 травня.
Санкції стали реакцією США на ордери, видані МКС на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. В указі Трампа головного прокурора Каріма Хана внесли до санкційного списку. Йому, як і низці інших неамериканських співробітників суду, заборонено в’їзд до США.
Санкції також забороняють надавати Хану будь-яку фінансову, матеріальну чи технологічну допомогу, порушникам загрожує штраф або ув’язнення. Американським громадянам, які співпрацюють із судом, пригрозили арештами у разі повернення додому.
За словами співробітників МКС, санкції паралізують важливі розслідування, зокрема справи про геноцид у Судані, де вже було видано ордер на арешт диктатора Омара аль-Башира. Один із прокурорів, Ерік Айверсон, подав позов проти адміністрації Трампа, заявивши про неможливість виконання професійних обов’язків.
Крім того, на розгляді перебувають ще три позови від працівників МКС, які стверджують, що санкції обмежують їхню свободу слова.
У розпал кризи трибунал постав перед серйозним внутрішнім скандалом. Головного прокурора звинуватили у нібито сексуальному насильстві. За даними Wall Street Journal, 30-річна юристка з Малайзії звинуватила Хана у начебто примусі до статевого акту без згоди під час службових поїздок до Нью-Йорка, Колумбії, Конго, Чаду, Парижа та у його резиденції в Гаазі.
Хан заперечує усі звинувачення. Згодом його звинуватили ще й у нібито переслідуванні працівників, які підтримали скаржницю.
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