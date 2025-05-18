Прем’єр Канади провів зустріч із Зеленським в Римі

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні в суботу провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським в Римі, за підсумками якої підтвердив незмінну підтримку України з боку Канади.
"Сьогодні я зустрівся з ZelenskyyUA (Володимиром Зеленським - ІФ-У) і підкреслив рішучу підтримку Канади для України — сьогодні, завтра і кожен день, поки не буде справжньої свободи, миру та безпеки для всіх українців", – написав Карні у своєму дописі на платформі X.
Він також зазначив, що росія повинна погодитися на припинення вогню та мирні переговори, наголосивши: "Нічого про Україну без України".
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