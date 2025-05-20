Bild: У випадку припинення вогню в Україні протягом найближчих місяців рф може напасти на Литву або Польщу

російська армія у випадку ймовірного припинення вогню в Україні протягом найближчих місяців може напасти на Литву або Польщу. Вони можуть використати заплановані військові маневри в білорусі, як було перед вторгненням в Україну у 2022 році.
Про це інформує видання Bild, посилаючись на джерела.
Як повідомила західна розвідка, в разі припинення вогню росія може перетягнути війська до держкордонів з Фінляндією та Норвегією, а також до кордонів з балтійськими країнами, а з боку білорусі - ближче до кордонів Польщі.
За даними джерела, росія останніми місяцями підготувала військову інфраструктуру та вже володіє чітким планом, проте не може реалізувати у зв'язку з бойовими діями в Україні.
Якщо найближчими місяцями в Україні домовляться про мир, то москва відправить своє військо в білорусь у рамках нібито навчань "Захід 2025" "з, можливо, аналогічними ж катастрофічними наслідками, як і в 2021 році, коли рф використала такий військовий маневр у білорусі для приводу нападу на Україну".
"Але цього разу цілями можуть бути Литва або Польща... Звичайно, ми всі хочемо миру в Україні. Але ми також повинні чесно сказати: якщо війна продовжиться, "Захід-2025" залишиться маневром, оскільки вирішальні сили перебувають в іншому місці. Якщо це закінчиться на умовах росії, "Захід" може розпочати нову війну проти нас", - повідомив співрозмовник видання.
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