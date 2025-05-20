Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Bild: У випадку припинення вогню в Україні протягом найближчих місяців рф може напасти на Литву або Польщу

134

російська армія у випадку ймовірного припинення вогню в Україні протягом найближчих місяців може напасти на Литву або Польщу. Вони можуть використати заплановані військові маневри в білорусі, як було перед вторгненням в Україну у 2022 році.

Про це інформує видання Bild, посилаючись на джерела.

Як повідомила західна розвідка, в разі припинення вогню росія може перетягнути війська до держкордонів з Фінляндією та Норвегією, а також до кордонів з балтійськими країнами, а з боку білорусі - ближче до кордонів Польщі.

За даними джерела, росія останніми місяцями підготувала військову інфраструктуру та вже володіє чітким планом, проте не може реалізувати у зв'язку з бойовими діями в Україні.

Якщо найближчими місяцями в Україні домовляться про мир, то москва відправить своє військо в білорусь у рамках нібито навчань "Захід 2025" "з, можливо, аналогічними ж катастрофічними наслідками, як і в 2021 році, коли рф використала такий військовий маневр у білорусі для приводу нападу на Україну".

"Але цього разу цілями можуть бути Литва або Польща... Звичайно, ми всі хочемо миру в Україні. Але ми також повинні чесно сказати: якщо війна продовжиться, "Захід-2025" залишиться маневром, оскільки вирішальні сили перебувають в іншому місці. Якщо це закінчиться на умовах росії, "Захід" може розпочати нову війну проти нас", - повідомив співрозмовник видання.

Литва, Польща
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 20 мая 2025
Воскресенье, 18 мая 2025
Суббота, 17 мая 2025
Пятница, 16 мая 2025
Четверг, 15 мая 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023