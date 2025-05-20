Лідер "Лівих" пропонує впровадити в Німччині чотириденний робочий тиждень

Лідер Лівої партії Німеччини Ян ван Акен виступив за запровадження чотириденного робочого тижня в межах ширшої дискусії про трудову реформу в країні.

Його слова на пресконференції в Берліні наводить Welt, повідомляє "Європейська правда".

Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що чотириденний робочий тиждень і баланс між роботою та особистим життям не дозволять зберегти добробут у Німеччині.

У цьому контексті лідер "Лівих" виступив за заборону неоплачуваних понаднормових годин.

"Не можна більше допускати, щоб люди працювали безкоштовно і руйнували своє здоров'я", – заявив політик, додавши, що, за даними профспілок, половина з 1,2 мільярда понаднормових годин, відпрацьованих у Німеччині минулого року, не була оплачена.

Принагідно ван Акен розкритикував Мерца, який своїми заявми про баланс між роботою та особистим життям "насправді підпалює вогонь", додавши, що "Ліві" виступають за чотириденний робочий тиждень.

Коаліція консерваторів ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії Німеччини погодилась на трудову реформу, яка передбачає, що замість обмеження у вісім годин на день буде закріплене обмеження кількості робочих годин на тиждень.

У німецькому уряді вважають, що це надасть більше гнучкості працедавцям, які дозволятимуть працівникам працювати неоднакову кількість годин на тижні.