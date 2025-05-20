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57% компаній в Україні повідомили про труднощі з наймом працівників, - опитування

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У квітні 2025 року український бізнес продемонстрував зростання оптимізму в довгостроковій перспективі. Лише 57% компаній повідомили про труднощі з наймом працівників — це найнижчий показник за останні пів року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на опитування Інституту економічних досліджень (ІЕД).

У квітні індекс відновлення ділової активності (ІВДА) залишився майже незмінним — 0,13 проти 0,12 у березні. Найшвидші темпи відновлення продемонстрували великі підприємства. Незважаючи на зовнішньополітичну нестабільність, що продовжує впливати на бізнес-клімат, у довгостроковій перспективі спостерігається зростання оптимізму: індекс очікуваних змін підвищився з 0,11 до 0,15.

Це стало результатом зменшення частки підприємств, які планують скорочення виробництва, та зростання тих, хто очікує розширення. Водночас більшість компаній — 82,4% — не прогнозують змін.

У квітні у виробничому секторі зафіксовано покращення поточних показників: частка підприємств, що нарощували обсяги виробництва, зросла до 26,2% проти 20,1% у березні. Водночас очікування щодо майбутнього зростання залишаються стабільними — частка компаній, які планують розширення у найближчі 3–4 місяці, незначно зросла з 40,5% до 40,8%.

Показники експорту досягли найвищого рівня з початку повномасштабної війни: індекс змін зріс із 0,1 у березні до 0,23 у квітні. Це зумовлено зменшенням кількості компаній із падінням обсягів експорту (з 13,4% до 8,7%) та збільшенням тих, хто зафіксував зростання (з 19,9% до 25,4%).

Очікування щодо нових замовлень залишаються обережними: частка підприємств із контрактами тривалістю понад рік знизилася з 20% до 16%. Середня тривалість нових замовлень продовжує скорочуватись — у квітні вона зменшилася з 5,5 до 4,9 місяця. Найдовші контракти зберігаються у деревообробній та хімічній галузях.

У квітні 2025 року підприємства зафіксували зниження темпів зростання цін на сировину, матеріали та готову продукцію. Частка компаній, які повідомили про подорожчання сировини, знизилася до 24,5%, а тих, хто очікує зростання найближчим часом — до 31,3%. Схожа тенденція спостерігається і в ціновій динаміці готової продукції: про зростання повідомили 26,7% підприємств, а очікують подальшого — 32%.

Попри актуальність проблеми браку кадрів, ситуація з дефіцитом працівників дещо покращилася. Частка підприємств, які відчувають труднощі з пошуком кваліфікованої робочої сили, зросла до 47,8%, а некваліфікованої — до 36,3%. Однак головною перешкодою для бізнесу залишається мобілізація та виїзд працівників: на неї поскаржилися 57% респондентів — це найнижчий показник із жовтня 2024 року.

У трійці основних бар’єрів для бізнесу залишаються також небезпека роботи (54%) та зростання вартості матеріалів (43%). Значно рідше бізнес згадував про перебої з електропостачанням — лише 6% компаній вказали цю проблему, що стало найкращим результатом із вересня 2022 року.

Щодо оцінки економічної політики уряду, більшість респондентів (63%) мають нейтральне ставлення, 24% — негативне, а частка позитивних оцінок зросла до 4%, що вдвічі більше, ніж у березні. Близько 10% бізнесів досі не визначилися зі своєю оцінкою.

ІЕД, ІВДА
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