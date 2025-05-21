Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Каллас: ЄС посилює тиск на США, вдарити по росії новими санкціями

168

Європейський Союз посилює тиск на президента США Дональда Трампа, щоб вдарити по росії новими санкціями. Адже розмова американського лідера з російським диктатором володимиром путіним не змогла забезпечити зобов'язання рф щодо припинення вогню в Україні.

Про це заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

"Ми всі погодилися і сказали, що якщо вони (росія - ред.) не погодяться на безумовне припинення вогню, як Україна погодилася понад 60 днів тому, будуть вжиті рішучі заходи. І це те, що ми хочемо бачити від усіх сторін, які заявили, що будуть діяти відповідно", - зазначила Каллас.

Виступаючи перед журналістами у вівторок, коли ЄС і Британія представили нові пакети санкцій проти росії, глава дипломатії ЄС сказала: "Ми справді не побачили тиску на росію в результаті цих переговорів".

Каллас
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 21 мая 2025
Вторник, 20 мая 2025
Воскресенье, 18 мая 2025
Суббота, 17 мая 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023