Politico: Деякі республіканці почали вважати Маска політично токсичним

Публічні згадки про Ілона Маска стають дедалі рідшими. Президент США Дональд Трамп помітно скоротив пости про нього в Truth Social, а команда президента майже припинила розсилку електронних листів із прізвищем мільярдера.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Politico.

Видання зʼясувало, що в лютому і березні Трамп згадував Маска в середньому чотири рази на тиждень, але з початку квітня не згадав про нього жодного разу.

Радники та офіційні акаунти Білого дому теж майже припинили публікувати контент, у якому згадується Маск. Навіть члени Конгресу фактично перестали вживати його імʼя у своїх розсилках.

При цьому Маск також зменшив кількість публічних згадок про Трампа на своїй платформі X — до квітня мільярдер публікував пости про президента США майже щодня, зараз ці згадки практично припинилися.

Один із неназваних представників республіканської партії заявив у коментарі Politico, що політична кар'єра Маска завершена: "У нього жахливі рейтинги. Люди його ненавидять". Деякі республіканці почали вважати Маска політично токсичним, чим намагаються скористатися демократи.

Politico прогнозує, що Ілон Маск, який має величезну аудиторію на своїй платформі X, навряд чи повністю зникне з публічного простору. Демократи заявляють, що його все ще можна використовувати як "страшилку". Маск став настільки потужним антагоністом для лівих, що демократи й досі планують згадувати його напередодні цьогорічних виборів у Вірджинії та Нью-Джерсі, а також на проміжних виборах наступного року.

За даними Politico, перебування мільярдера на посаді "спеціального державного службовця" було обмежене 130-денним лімітом, після чого той повністю повернеться до управління своїми бізнесами SpaceX та Tesla.

Опитування Navigator Research цієї весни демонструє, що робота Департаменту ефективності уряду (DOGE) втрачає популярність, коли її повʼязують із Маском. А за результатами опитування Data for Progress наприкінці квітня, більшість американців хотіли б, щоб він залишив уряд після завершення його 130-денного терміну.Цей термін має спливти наприкінці травня або на початку червня.

Видання додає, що агресивна політика скорочення витрат DOGE, імовірно, триватиме навіть після того, як Маск покине посаду. А республіканці й демократи сходяться в думці, що техномільярдер залишиться важливою фігурою в політиці США.