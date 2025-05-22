Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Кабмін пропонує покращити соціальний захист військовослужбовців строкової служби

109

Кабінет Міністрів погодив законопроект, який пропонує покращити соціальний захист військовослужбовців строкової служби та їх сімей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Telegram написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Хто підпадає під дію закону:

  • військовослужбовці базової військової служби (нова категорія);
  • строковики, які залишаються на службі - в полоні, на лікуванні, зниклі безвісти, у дисциплінарних частинах або на гауптвахтах;
  • члени сімей таких військових;
  • сімʼї загиблих/померлих.

Новий законопроект поширює на зазначені категорії базовий пакет захисту:

  • право на відпустки;
  • пенсійне забезпечення;
  • допомоги у випадку безробіття;
  • державне страхування.

Також законопроект передбачає відпустку після полону звільненим військовослужбовцям. Вона буде надаватись у випадку, якщо навіть немає воєнного стану.

Також буде запроваджено 6-денний робочий тиждень з одним вихідним для:

  • курсантів вищих військових навчальних закладів;
  • слухачів військових навчальних підрозділів;
  • студентів фахової передвищої військової освіти.
Мельничук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 22 мая 2025
Среда, 21 мая 2025
Вторник, 20 мая 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023