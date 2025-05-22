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У НБУ розповіли, скільки грошей українці зберігають в українських банках

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Станом на 1 квітня 2025 року в Україні діяло 60 банків, у яких фізичні особи зберігали 1 трлн 228 млрд грн.

За перший квартал сума зросла на 11,5 млрд грн, повідомляє Національний банк.

Найбільше заощаджень населення - у державних банках.

ПриватБанк утримує лідерство з 444,1 млрд грн депозитів. Ощадбанк на другому місці з 210,2 млрд грн. Трійку замикає приватний Універсал Банк (володіє monobank) - 84,5 млрд грн.

Далі в рейтингу Райффайзен Банк (іноземна група) - 71,8 млрд грн, ПУМБ - 56,2 млрд грн, УкрСиббанк (іноземна група) - 48,9 млрд грн.

Загалом у банківському секторі на початок квітня працювало 96,4 тис. осіб. Найбільше працівників у ПриватБанку (19,1 тис.).

В Україні наразі діють сім державних банків. Частка їхніх чистих активів у першому кварталі залишалася стабільною - 53,3%. Водночас їхня частка у вкладах фізосіб поступово зменшується: зниження за квартал - на 0,4 в. п., до 62,9%.

Кількість банківських відділень у країні - 4966, що на 45 менше, ніж на початку року. Найбільше відділень у Ощадбанку - 1152, ПриватБанк - 1105.

Ощадбанк, НБУ, ПриватБанк
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