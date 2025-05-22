Аналітик: Драйвером здорожчання золота стало ослаблення долара

У середу, 21 травня, ціни на золото зросли до найвищого рівня більш ніж за тиждень на тлі ослаблення долара, оскільки президент США Дональд Трамп не зміг переконати республіканців підтримати його податковий законопроєкт.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Спотова ціна на золото зросла на 0,8% до 3 314,48 дол. за унцію. Ф'ючерси на американське золото виросли на 1% до 3 317,20 дол.
Аналітик UBS Джованні Стауново заявив, що здорожчання пов’язане із занепокоєнням щодо фіскальної ситуації в США, і драйвером стало зниження рейтингу Moody's та ослаблення долара.
«Ця фіскальна стурбованість тисне на долар, а більш слабкий долар підтримує ціни на золото», - додав він.
Інвестори також стежили за розвитком подій на мирних переговорах між росією і Україною та за будь-яким прогресом у торговельних угодах напередодні закінчення 90-денних митних послаблень, оголошених Трампом.
Золото, яке традиційно вважається безпечним активом під час політичної та економічної невизначеності, минулого місяця подорожчало до історичного максимуму в 3 500,05 дол. за унцію, чому сприяли купівля золота центральними банками, побоювання тарифної війни і високий інвестиційний попит.
Спотова ціна на паладій впала на 0,4% до 1 009,12 дол. після досягнення найвищого рівня 4 лютого. Паладій є компонентом каталітичних нейтралізаторів, які використовуються в двигунах внутрішнього згоряння або гібридних транспортних засобах для скорочення шкідливих викидів.
Срібло подорожчало на 0,3% до 33,17 дол. за унцію, платина знизилася на 0,7% до 1046,26 дол.
Крім того, Трамп на закритій зустрічі попросив республіканців в Палаті представників підтримати його законопроєкт, який знизить податки і вплине на програму охорони здоров'я Medicaid.
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