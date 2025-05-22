Вовк: З 1 червня шеринг документів для банків стане першим платним сервісом у "Дії"

З 1 червня шеринг документів для банків стане першим платним сервісом у "Дії". Згодом платними також стануть "Дія.Підпис" і Diia.OAuth. Про це заявив керівник команди впровадження "Дії" Олексій Вовк, пише Forbes.
Мінцифри запустило шеринг через "Дію" у 2020 році. Шеринг документів — це послуга, яка дозволяє користувачу надсилати електронні копії документів бізнесу: банкам, кредитним установам та іншим надавачам послуг, для яких важливо встановити особу клієнта.
Повідомляється, що за підключення до сервісу банки та фінансові установи будуть сплачувати одноразово 21 617 грн, далі – 9,8 грн за кожну успішну операцію з документами. Шеринг одного документа буде безкоштовним, два і більше – платним.
За словами Вовка, середня кількість шерингів документів через "Дію" перевищує 1,3 млн на місяць.
"Дія" планує зробити платним використання "Дія.Підпис" для юридичних осіб, що дозволить бізнесу підписувати документи онлайн із використанням електронного підпису напряму через застосунок.
Міністерство також планує запустити сервіс електронної ідентифікації Diia.OAuth.
"Завдяки цьому рішенню партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з Порталом Дія", – говорить Вовк.
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