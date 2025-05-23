Кандидат у президенти Польщі обіцяє не пускати Україну до НАТО

Опозиційний кандидат на посаду президента Польщі Кароль Навроцький пристав на вимоги лідера антиукраїнської Конфедерації Славоміра Менцена. Одна з них - обіцянка не пускати Україну до НАТО, в обмін на підтримку в другому турі.
Про це повідомляє польське видання Onet.
Підписання декларації з восьми пунктів відбулося під час прямого ефіру з Менценом.
Славомір Менцен раніше запросив Рафала Тшасковського та Кароля Навроцького до розмови на своєму YouTube-каналі. Таким чином він хоче допомогти виборцям визначитися перед другим туром президентських виборів.
Менцен заявив, що для його підтримки обом політикам треба підписати декларацію. Вона складається з восьми пунктів:
Навроцький, коментуючи пункт щодо польських солдатів на території України, заявив: "Я відправлю польських бізнесменів, коли Україна буде відновлюватися".
Він запевнив, що не підпише закон про ратифікацію вступу України до НАТО, і взагалі навіть нема рації провадити таку розмову.
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