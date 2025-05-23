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Кандидат у президенти Польщі обіцяє не пускати Україну до НАТО

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Опозиційний кандидат на посаду президента Польщі Кароль Навроцький пристав на вимоги лідера антиукраїнської Конфедерації Славоміра Менцена. Одна з них - обіцянка не пускати Україну до НАТО, в обмін на підтримку в другому турі.

Про це повідомляє польське видання Onet.

Підписання декларації з восьми пунктів відбулося під час прямого ефіру з Менценом.

Славомір Менцен раніше запросив Рафала Тшасковського та Кароля Навроцького до розмови на своєму YouTube-каналі. Таким чином він хоче допомогти виборцям визначитися перед другим туром президентських виборів.

Менцен заявив, що для його підтримки обом політикам треба підписати декларацію. Вона складається з восьми пунктів:

  1. Я не підпишу жодного закону, який підвищує існуючі податки, внески, збори або запроваджує новий фіскальний тягар.
  2. Я не підпишу жодного закону, що обмежує операції з готівкою, і буду захищати польський злотий.
  3. Я не підпишу жодного закону, який обмежує свободу вираження поглядів, сумісну з польською конституцією.
  4. Я не дозволю відправляти польських солдатів на територію України.
  5. Я не підпишу закон про ратифікацію вступу України до НАТО.
  6. Я не підпишу жодного закону, який обмежує доступ поляків до зброї.
  7. Я не погоджуся на передачу будь-яких повноважень органів влади Республіки Польща органам Європейського Союзу.
  8. Я не підпишу ратифікацію жодних нових договорів ЄС, які послаблюють роль Польщі, наприклад, послаблюють її право голосу або забирають право вето.

Навроцький, коментуючи пункт щодо польських солдатів на території України, заявив: "Я відправлю польських бізнесменів, коли Україна буде відновлюватися".

Він запевнив, що не підпише закон про ратифікацію вступу України до НАТО, і взагалі навіть нема рації провадити таку розмову.

Польща, Навроцький, Менцен
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