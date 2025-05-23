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Мін’юст: 8500 засуджених вступили до ЗСУ від початку дії відповідного закону

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Триває процес залучення засуджених до лав Збройних сил України, наразі на розгляді 1500 відповідних заяв.

Про це Укрінформу розповів заступник міністра юстиції Євген Пікалов.

Він зазначив, що в бойових підрозділах на рекрутинг цієї категорії осіб існує великий попит.

"Цей процес (долучення засуджених до лав ЗСУ, - ред.) триває. За останніми даними, 8500 засуджених вступили до ЗСУ за рік від початку дії відповідного закону, ще приблизно півтори тисячі заяв - на розгляді зараз", - сказав Пікалов.

У відповідь на запитання, за які злочини відбували покарання засуджені, які долучилися до війська, заступник міністра розповів, що понад половину були ув’язнені за злочини майнового характеру, тобто - крадіжки, розбій, грабежі, ще приблизно 10% - за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, близько 6% - за вбивства, а решта – за різні інші злочини.

Мін'юст
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