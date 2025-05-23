Мін’юст: 8500 засуджених вступили до ЗСУ від початку дії відповідного закону

Триває процес залучення засуджених до лав Збройних сил України, наразі на розгляді 1500 відповідних заяв.

Про це Укрінформу розповів заступник міністра юстиції Євген Пікалов.

Він зазначив, що в бойових підрозділах на рекрутинг цієї категорії осіб існує великий попит.

"Цей процес (долучення засуджених до лав ЗСУ, - ред.) триває. За останніми даними, 8500 засуджених вступили до ЗСУ за рік від початку дії відповідного закону, ще приблизно півтори тисячі заяв - на розгляді зараз", - сказав Пікалов.

У відповідь на запитання, за які злочини відбували покарання засуджені, які долучилися до війська, заступник міністра розповів, що понад половину були ув’язнені за злочини майнового характеру, тобто - крадіжки, розбій, грабежі, ще приблизно 10% - за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, близько 6% - за вбивства, а решта – за різні інші злочини.