Уряд планує переглянути механізм проведення перерахунків пенсій

Уряд України хоче переглянути механізм проведення перерахунків пенсій, зробивши його дієвим та передбачуваним для осіб, які зараз отримують пенсії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону, розміщений для обговорення на сайті ФПУ.
Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, для дотримання вимог Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ уряд має вжити всіх необхідних заходів для покращення та спрощення пенсійної системи.
Зокрема, уряд зобов'язався запропонувати єдиний підхід до щорічного підвищення всіх пенсій, призначених у пенсійній системі, виключно через механізм індексації.
Проєктом пропонується зробити обов'язковою індексацію пенсій для колишніх державних службовців та військових.
Відповідно до проєкту, пенсії, призначені відповідно до закону "Про державну службу", щороку з 1 березня перераховуються з урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення.
Крім того, пенсії, призначені військовослужбовцям та членам їх сімей, щороку з 1 березня перераховуються з урахуванням зростання грошових доходів населення.
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