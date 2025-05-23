Податкова: У першому кварталі 2025 року зросли надходження до держбюджету України від податку на Google

У першому кварталі 2025 року надходження до держбюджету України від так званого "податку на Google" зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це голова ДПС поінформував у четвер, 22 травня.

Так, у січні-березні 2025 року нерезиденти, котрі надають електронні послуги українським споживачам, сплатили до бюджету:

39,6 млн євро (проти 30,1 млн євро торік),

43,4 млн доларів (проти 34,5 млн доларів торік).

У гривневому еквіваленті це становить понад 3,5 мільярда гривень.

"Дякую всім платникам, які підтримують цивілізовані правила роботи та сплачують податки. Бо мова не лише про додаткові надходження до бюджету, які в умовах війни вкрай потрібні. Сьогодні разом забезпечуємо чесну конкуренцію між українськими та міжнародними компаніями", - наголосив Кравченко.

Серед топ-платників - глобальні гіганти цифрових послуг: Apple, Google, Meta, Valve, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay тощо.

Податок на Google - це ПДВ у 20%, котрий сплачують великі транснаціональні корпорації, не зареєстровані в Україні, з доходів від продажу електронних послуг: книг, фільмів, ігор, хмарних сховищ, ПЗ, реклами тощо. Податок запровадили у червні 2021 року, а закон набув чинності з 1 січня 2022 року.