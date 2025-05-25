Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

У росії фіксуються масові скорочення працівників цивільних секторів промисловості

71

У росії через мілітаризацію економіки на тлі існування дефіциту кваліфікованих кадрів у промисловому секторі фіксуються масові скорочення працівників цивільних секторів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Як зазначили у СЗРУ, попри рекордно низьке безробіття, ринок праці в рф перебуває в глибокій кризі.

У розвідці наголосили, що мілітаризація економіки в росії спричинила парадокс: на тлі дефіциту кадрів у промисловості (як зауважили у СЗРУ, зокрема майже два мільйони вакансій у переробці) відбуваються масові скорочення в цивільних секторах.

За даними СЗРУ, суттєво постраждали сектор житлово-комунального господарства (–40% працівників), культура і спорт (–9%), нерухомість (–8%), державне управління (–7%).

Серед причин – скорочення фінансування, цифровізація, скасування пільг та обмеження міграції.

Водночас, зазначили у СЗРУ, оборонні замовлення стимулюють зростання в машинобудуванні, будівництві, переробці, але виснажують інші галузі.

Через санкції росія повертається до застарілих технологій. ІТ-сектор, попри велику потребу в кадрах, скорочує персонал до 20%.

У розвідці підкреслили, що після вторгнення в Україну ситуація загострилася. Мобілізація, еміграція, демографічний спад і зростання зарплат у військовій сфері спричинили дефіцит кваліфікованих працівників.

У СЗРУ наголосили, що "у довгостроковій перспективі ринок праці деградує: повернення спеціалістів малоймовірне, а ставка робиться не на модернізацію, а на військову економіку".

розвідка, СЗРУ
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Воскресенье, 25 мая 2025
Суббота, 24 мая 2025
Пятница, 23 мая 2025
Четверг, 22 мая 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023