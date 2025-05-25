У росії фіксуються масові скорочення працівників цивільних секторів промисловості

У росії через мілітаризацію економіки на тлі існування дефіциту кваліфікованих кадрів у промисловому секторі фіксуються масові скорочення працівників цивільних секторів.
Як передає Укрінформ, про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.
Як зазначили у СЗРУ, попри рекордно низьке безробіття, ринок праці в рф перебуває в глибокій кризі.
У розвідці наголосили, що мілітаризація економіки в росії спричинила парадокс: на тлі дефіциту кадрів у промисловості (як зауважили у СЗРУ, зокрема майже два мільйони вакансій у переробці) відбуваються масові скорочення в цивільних секторах.
За даними СЗРУ, суттєво постраждали сектор житлово-комунального господарства (–40% працівників), культура і спорт (–9%), нерухомість (–8%), державне управління (–7%).
Серед причин – скорочення фінансування, цифровізація, скасування пільг та обмеження міграції.
Водночас, зазначили у СЗРУ, оборонні замовлення стимулюють зростання в машинобудуванні, будівництві, переробці, але виснажують інші галузі.
Через санкції росія повертається до застарілих технологій. ІТ-сектор, попри велику потребу в кадрах, скорочує персонал до 20%.
У розвідці підкреслили, що після вторгнення в Україну ситуація загострилася. Мобілізація, еміграція, демографічний спад і зростання зарплат у військовій сфері спричинили дефіцит кваліфікованих працівників.
У СЗРУ наголосили, що "у довгостроковій перспективі ринок праці деградує: повернення спеціалістів малоймовірне, а ставка робиться не на модернізацію, а на військову економіку".
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